SIC ataca com falsa Cristina Ferreira para garantir audiências

A SIC começou esta segunda-feira uma nova etapa sem Cristina Ferreira, mas no arranque do programa das manhãs, ‘Casa Feliz’, fez uma paródia à sua antiga estrela, com a atriz Joana Pais de Brito, vestida tal e qual como a apresentadora, a imitar o timbre e gestos de Cristina, enquanto João Baião e Diana Chaves entravam na casa.