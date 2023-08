No que diz respeito a audiências nada é garantido e, em julho, a TVI conseguiu assegurar a liderança das manhãs e das tardes. Depois de ter cantado vitória no mês de junho, ‘Casa Feliz’ perdeu a vantagem sobre ‘Dois às 10’. O programa conduzido por João Baião e Diana Chaves na SIC registou 15% de share (perdeu 1,4 pontos percentuais comparativamente com o mês anterior) e foi visto por 271 300 telespectadores.









