Sílvia Alberto é a nova caça-talentos da RTP

Concurso vai procurar pelo País adolescentes que saibam cantar para formar grupo.

Por João Bénard Garcia | 01:30

Sílvia Alberto foi a apresentadora escolhida pela RTP1 para dar a cara pelo novo ‘talent show’ da estação pública, que se chamará ‘La Banda’. Sílvia, e três surpreendentes jurados, andarão várias semanas por algumas cidades de Portugal à procura de jovens a partir dos 14 anos que sonhem ser as novas estrelas do mundo da música.



José Fragoso, diretor de Programas da RTP, garante que "centenas de adolescentes já se inscreveram, mesmo sem saberem qual seria o programa" e acredita que "muitos mais aceitarão o desafio depois de descobrirem qual é o formato".



‘La Banda’ irá substituir o programa de talentos culinários ‘Famílias Frente a Frente’ e terá três jurados de peso: o clássico Manuel Moura dos Santos e os estreantes Carolina Deslandes e Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A.



O formato original dedicado ao público juvenil foi criado pelo britânico Simon Cowell, o pai de ‘X Factor’ e de ‘Got Talent’, e tem como objetivo final "formar uma banda de cinco rapazes e raparigas e lançá-los como novo grupo no mercado nacional", diz Fragoso, sendo que a oportunidade de gravarem um disco ainda não está fechada como prémio final.



Além do novo formato de Sílvia Alberto, de 37 anos, que foi mãe a 6 de fevereiro, a RTP anunciou novidades que incluem um novo programa a solo para Tânia Ribas de Oliveira nas tardes da RTP 1 e um ‘late night show’, à sexta-feira, no mesmo canal, para José Pedro Vasconcelos. Pedro Fernandes apresentará ‘Portugal + Perto’ e haverá mais ‘Joker’ com Vasco Palmeirim.