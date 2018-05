Sílvia e as outras famosas traídas pelo guarda-roupa

Vestidos que abrem, saias esvoaçantes, muita curva e pouco tecido. Recorde momentos embaraçosos por cá e lá fora.

11.05.18

Sílvia Alberto foi traída pelo vestido na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu esta quinta-feira. Nas imagens pode ver-se o vestido da apresentadora a abrir-se na zona do peito e a cara de surpresa da portuguesa.





A Silvia Alberto ia transformar-se no Hulk, mas conseguiu parar a tempo. #eurovision pic.twitter.com/WftchTWcxO — Vasco Correia (@correiadosul) 10 de maio de 2018





Nada de comprometedor se viu, mas o momento não passou despercebido aos fãs do festival de música.

A apresentadora não é a primeira nem será a última mulher que é traída pela indumentária. Recorde casos famosos, em Portugal e no mundo.



Cristina Ferreira

Uma saia mais curta foi o suficiente para Cristina Ferreira mostrar mais do que devia. Um vídeo publicado no Youtube mostram a apresentadora num programa da tarde na TVI, emitido em 2013, a levantar-se. A saia, demasiado curta, fez com que a companheira de Manuel Luís Goucha mostrasse parte das nádegas em direto.

Vanessa Oliveira



Não foi a roupa, mas sim Herman José que provocou o incidente. Vanessa Oliveira uma blusa fluída com duas camadas de tecido. No final do programa 'Há Tarde', da RTP, Herman José decidiu brincar com a colega apresentadora e levantou a camada superior do tecido. Porém acabou por levantar as duas partes da blusa deixando a roupa interior de Vanessa a descoberto.



Vanessa não se apercebeu de imediato e Herman tentou disfarçar o embaraço a rir e a pedir desculpa à apresentadora. O caso remonta a 2015.









Alexandra Lencastre

Foi numa noite de apuramento de finalistas do programa "Dança com as Estrelas", em 2013, que Alexandra Lencastre se viu numa situação constrangedora que a fez pedir ajuda a Cristina Ferreira.

A atriz foi provocada por João Paulo Rodrigues para saltar para o seu colo e entrou na brincadeira. Resultado: O vestido abriu.

João Paulo Rodrigues apercebeu-se e tentou ajudar a vedeta da TVI, mas o mal já estava feito.

Andreia Rodrigues

Andreia Rodrigues também teve um azar num dos programas que apresentou. No caso a "Grande Tarde", ao lado de Daniel Oliveira acabou por mostrar mais do que queria.

Um vestido curto fez com que a roupa interior ficasse a descoberto enquanto falava com uma mulher que assistia ao programa. A apresentadora não se apercebeu de imediato e permaneceu assim durante alguns segundos.



Não foi o único azar de Andreia. Noutra edição de 'Grande Tarde', a apresentadora foi subitamente pegada ao colo por João Baião e teve de pôr uma mão a disfarçar o fio dental que ficou à vista...















Janet Jackson



Um dos maiores escândalos de sempre na televisão americana. Foi numa atuação em 2004, na final Super Bowl - a transmissão televisiva mais vista nos Estados Unidos -, que Janet Jackson ficou exposta. O culpado terá sido Justin Timberlake que puxou parte do top da cantora durante a atuação expondo um dos seus seios perante milhões de espectadores. Na altura, muito se especulou se foi ou não um acidente.





Certo é que a emissora CBS foi multada e a carreira da cantora sofreu um forte abalo. O episódio levou à criação de um mecanismo de censura - as emissões em direto vão para o ar com vários segundos de atraso, para dar tempo ao realizador de corrigir eventuais problemas.







Selena Gomez

Foi num dos seus espetáculos que Selena acabou por ter um pequeno "acidente". A jovem apresentou-se em Boston, nos Estados Unidos, de vestido solto com uma grande abertura e, num momento de entusiasmo, a cantora acabou por se descuidar e o vestido abriu onde não devia.

A jovem acabou por mostrar a zona da virilha.

Sofia Vergara

Um vestido justo foi o escolhido pela atriz para os Emmys de 2012. Porém, este rasgou-se na parte de trás minutos antes de Sofia subir ao palco para receber o prémio pela série em que participa - "Modern Family". A latina teve a ajuda de uma costureira e foi receber a estatueta como se nada tivesse acontecido.



Barbara Francesca Ovieni



A apresentadora italiana falava de Cristiano Ronaldo quando o vestido mostrou o que não devia. O vestido branco com um decote ousado acabou por mostrar a roupa interior da modelo.



Barbara não se preocupou com o acidente em direto e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais.