É já a partir desta semana que a Lapanews pretende começar a exercer os direitos de exploração do semanário ‘Sol’, ao mesmo tempo que finaliza as negociações de compra da marca ‘i’. Mas, para tal, terá de afastar do caminho Mário Ramires, administrador da Newsplex, empresa que detém ambos os títulos, dos quais também é diretor.