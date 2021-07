Supervisores da RTP recebem 173 mil euros em senhas

Os membros do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP receberam, desde a criação do organismo supervisor, mais de 173 mil euros em senhas de presença, forma pela qual são remunerados, apurou o CM junto de fonte da empresa pública de rádio e TV.Em 2014, ano em que nasceu o CGI, criado pelo governo de Passos Coelho, os seus membros (seis no total) receberam 19 410 euros, valor mais baixo até hoje. Em 2015 registou-se a despesa mais alta até ao momento: 32 604 euros. Seguiram-se os seguintes valores: 27 530 euros (2016), 22 mil (2017), 30 500 (2018), 20 500 (2019) e 21 mil, no ano passado.