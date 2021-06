Amazon, Apple e Google são as marcas mais valiosas do Mundo. De acordo com o estudo ‘BrandZ Most Valuable Brands 2021’, da agência Kantar, o gigante do comércio eletrónico que tornou Jeff Bezos no homem mais rico do Planeta, cresceu 64% no último ano e tem atualmente um valor estimado de 575 mil milhões de euros. Logo a seguir, na segunda posição, surge a Apple (cresceu 74%), com 514 mil milhões, e em terceiro lugar está a Google (subiu 42%), da Alphabet, com um valor de 385 mil milhões.









Das dez principais marcas, sete são do setor da tecnologia e, juntas, somam mais de 2,4 biliões de euros. A Microsoft surge em quarto lugar, com 379 mil milhões de euros (cresceu 26%), seguida da rede social chinesa Tencent, que rendeu cerca de 202 mil milhões (mais 60%). Em sexto e sétimo lugares estão o Facebook (subiu 54%) e o Alibaba (mais 29%), respetivamente com 190 mil milhões e 165 mil milhões de euros.





As empresas norte-americanas representam 56 das 100 principais marcas que integram este estudo e cresceram uma média de 46%.

O relatório foi divulgado numa altura em que a Comissão Europeia anuncia a abertura de uma investigação aprofundada com “caráter prioritário” à Google, através da qual pretende verificar se a gigante da internet violou as regras concorrenciais da União Europeia nos anúncios online, ao alegadamente favorecer os seus serviços face aos concorrentes.