A Amazon e a Apple são as marcas mais valiosas do mundo em 2021, segundo o mais recente estudo da Kantar BrandZ. À semelhança dos anos anteriores, o top 10 é dominado pelas empresas tecnológicas, que ocupam os primeiros sete lugares do ranking.O gigante do comércio eletrónico criado por Jeff Bezos continua na liderança, com um valor a rondar os 591,1 mil milhões de euros e um crescimento de 64%, o que quer dizer que rendeu mais 231,7 mil milhões de euros comparativamente com o ano passado.