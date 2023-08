Parece que o pior já passou. Depois de um ano negro marcado por prejuízos, as gigantes da tecnologia mostram-se agora a recuperar lentamente e os últimos resultados são particularmente animadores, sobretudo para a Amazon, Meta (dona do Facebook e do Instagram), Alphabet (Google) e Apple. A aposta destas empresas na inteligência artificial (IA) é apontada como um dos motivos para o crescimento.









