Tecnológicas vão ter de pagar por notícias nos EUA

Desde que Donald Trump deixou a Casa Branca, os Estados Unidos não dão tréguas às gigantes da tecnologia, que continuam a faturar milhões em tempo de pandemia. Inspirado pelo exemplo da Austrália, o Congresso norte-americano apresentou uma proposta de lei que obrigará empresas como Facebook, Google ou Twitter a pagar pelas notícias que partilham.





Com o nome ‘The Journalism Competition and Preservation Act’, a proposta quer permitir aos grupos de comunicação o apoio que precisavam para enfrentar as ‘bigh tech’ e exigir-lhes uma remuneração pelos conteúdos noticiosos que diariamente difundem nas suas plataformas e que lhes rendem milhões em publicidade.