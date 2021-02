Após meses de negociações, a Justiça francesa obrigou a Google a estabelecer um acordo histórico com a Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) - grupo de publishers franceses - no âmbito dos direitos de autor e direitos conexos. Depois de negociar individualmente com cada uma das 121 publicações envolvidas, sabe-se agora que a gigante da internet irá pagar, ao longo de três anos, cerca de 62,6 milhões de euros - 20,8 milhões por ano - em licenças.









Segundo a imprensa internacional, a Google acordou ainda pagar 8,2 milhões para encerrar todos os litígios, presentes e futuros, ligados a reivindicações de direitos de autor.

A tecnológica norte-americana e as publicações franceses anunciaram que chegaram a um acordo no mês passado, mas os termos financeiros não foram divulgados. “Os contratos não garantem o tratamento justo de todos os editores, uma vez que a fórmula de cálculo não foi tornada pública”, disse o Spiil, o sindicato dos editores de notícias online independentes de França, acusando a Google de dividir o setor para defender os seus próprios interesses.





Para receber uma parte do total de 71 milhões de euros que serão divididos entre as publicações, cada uma será obrigada a assinar um contrato de licenciamento individual com a Google. Estes variam entre 1,07 milhões de euros/ano para o jornal ‘Le Monde’, que lidera a lista, e 11 mil euros para o jornal local ‘La Voix de la Haute Marne’, mostram os documentos.