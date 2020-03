Google estuda pagar conteúdos a jornais

Nas últimas semanas, a Google iniciou negociações com vários jornais franceses para partilhar as suas notícias num espaço exclusivamente destinado a conteúdos informativos que ainda não foi criado. Esses conteúdos serão pagos.A gigante tecnológica está em conversações com o ‘Figaro’, o ‘Le Monde’, o grupo Les Echos-Le Parisien, assim como alguns títulos de imprensa regional, como o ‘Ouest-France’. Segundo o ‘Le Monde’ apurou junto de fontes ligadas a este processo, os valores a pagar pelas notícias podem ir dos 90 mil aos 900 mil euros por ano, dependendo do título. Contudo, estes valores ainda não são conclusivos.A ideia da empresa da Alphabet é criar um novo serviço de notícias em colaboração com alguns órgãos de comunicação social europeus. Se a Google chegar a acordo com as empresas de media, este pode ser um ponto de viragem na multinacional de Sundar Pichai, que sempre evitou pagar pelos conteúdos disponibilizados no seu motor de busca.Recorde-se que a relação entre os media franceses e a Google nunca foi pacífica, com aquele país a ser o primeiro a transpor para a respetiva legislação nacional a diretiva europeia de direitos de autor aprovada em 2019, passando assim a ter cobertura legal para cobrar à gigante da internet. Em retaliação, a empresa passou a mostrar menos elementos de cada notícia nos seus resultados de busca.Mas tudo são águas passadas. Se as negociações correrem bem, a Google seguirá o exemplo da Apple, que criou a Apple News, onde disponibiliza centenas de jornais e revistas, e do Facebook, com o Top News, não disponível em Portugal.