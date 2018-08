Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalistas exigem pressão sobre gigantes

Repórteres europeus assinam carta na qual pedem aprovação de diretiva de direitos de autor e direitos conexos.

Por Duarte Faria | 01:30

Mais de cem jornalistas de 27 países da União Europeia assinaram uma carta na qual apelam aos eurodeputados para aprovarem, já em setembro, a proposta de diretiva dos direitos de autor e conexos, forçando os gigantes da internet a contribuírem para o financiamento da imprensa.



O documento, escrito por Samy Ketz (AFP) e subscrito por 103 grandes repórteres e chefes de redação, foi divulgado por vários meios de comunicação social europeus, entre os quais o ‘Le Monde’, o ‘Le Figaro’, o ‘La Libre Belgique’ e o ‘Taggespiegel’.



O objetivo é evitar uma repetição do chumbo do Parlamento Europeu à reforma dos direitos de autor, tal como se verificou em julho.



"Os media querem reclamar os seus direitos para poderem continuar a informar e pedem que sejam partilhadas as receitas comerciais com os produtores desses conteúdos, sejam media ou artistas", refere a carta, que rejeita "a posição partilhada pelo Google e pelo Facebook segundo a qual a diretiva sobre os direitos conexos ameaça a gratuitidade da internet".



"Trata-se da defesa da liberdade de imprensa, porque se os jornais não tiverem mais jornalistas, não haverá mais esta liberdade à qual os deputados, qualquer que seja a sua filiação política, estão ligados", pode ler-se no documento.



Recorde-se que, na semana passada, representantes dos autores e produtores de música, audiovisual e meios de comunicação social nacionais também apelaram aos eurodeputados para que aprovem esta diretiva, que será votada a 12 de setembro no Parlamento Europeu.