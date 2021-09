A guerra de audiências em horário nobre está cada vez mais intensa. ‘Amor Amor’, da SIC, e ‘Festa é Festa’, da TVI, lutam taco a taco pela liderança e, no último mês, tornou-se cada vez mais difícil apontar um vencedor claro.Sempre com mais de um milhão de telespectadores cada, de acordo com os dados oficiais da GfK, as duas telenovelas têm alternado na dianteira da tabela dos programas mais vistos da televisão portuguesa.