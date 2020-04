Telescola arranca hoje

Mais de 30 anos depois de as emissões regulares terem sido extintas, a telescola, ensino através da televisão, está de volta. Desta vez chamada #EstudoEmCasa, arranca esta segunda-feira, às 9h00, na RTP Memória (canal 7 da TDT, 100 da Meo, 18 da Nos e 17 da Vodafone), e serve como complemento do ensino à distância via internet. Com as escolas fechadas, esta foi a forma encontrada pelo Governo para fazer chegar mais conteúdos educativos aos alunos do 1º ao 9º anos. Recorde-se que em Portugal há cerca de 50 mil alunos sem recursos (computador ou internet) para fazer o ensino à distância.#EstudoEmCasa, que contará com cerca de 50 professores a lecionar as matérias dos três ciclos do Ensino Básico, será emitida de segunda a sexta-feira, até às 17h50, e dividida por diferentes blocos. As gravações decorrem desde a semana passada nos estúdios da RTP. Os conteúdos são da responsabilidade do Ministério da Educação e a produção da Fremantle.As aulas podem também ser vistas ou revistas no site www.rtp.pt/estudoemcasa.