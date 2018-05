Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiago é o vencedor da sétima edição da Casa dos Segredos

Concorrente de Arouca arrecadou 39% da votação final dos portugueses.

01:23

Tiago foi o grande vencedor da sétima edição da Casa dos Segredos, programa conduzido por Manuel Luís Goucha na TVI. O concorrente, natural de Arouca conquistou 39% da votação dos portugueses, levando para casa 15 mil euros.



Recorde-se que Tiago partilhou um dos segredos mais marcantes de todas as edições da Casa dos Segredos, "Somos Casados", em conjunto com o brasileiro Luan. O casal conseguiu esconder o segredo dos restantes colegas durante quase três meses e foram o primeiro par homossexual a participar num reality show português.



Em segundo lugar ficou Joana F., com menos 4% do que o premiado. Atrás desta ficou Isabela, com 14% dos votos e em último Luan, o marido de Tiago, com apenas 12%.