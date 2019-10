José Rodrigues dos Santos, apresentador do ‘Telejornal’ da RTP 1 há 28 anos, revela ao- no dia em que o mais antigo formato informativo nacional comemora 60 anos, com uma emissão de duas horas - que "o ‘Telejornal’ é o reflexo da RTP, nas suas virtudes mas também nos seus defeitos".Para o jornalista, "tornar o ‘Telejornal’ um espaço de liberdade informativa, devido à presença do Estado e do Governo na estrutura de gestão, foi sempre um enorme desafio para os profissionais da casa", tendo esse facto, na sua perspetiva, implicado "anos de muita batalha". José Rodrigues dos Santos considera, todavia, que "as batalhas nunca estão concluídas".Recordando uma frase proferida em despacho pela Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), quando, no final do seu segundo período como diretor de Informação, apresentou queixa contra a sua entidade patronal – "a liberdade não é um resultado, é um processo", José Rodrigues dos Santos garante que "todos os dias o poder político tenta interferir e impedir que a RTP ponha em questão".Para o também escritor, a função dos profissionais da RTP é a de "lutar contra isso", assumindo que "o ‘Telejornal’ tem estado em linha com o esforço de demarcação em relação a essas pressões".Esta sexta-feira, além de José Rodrigues dos Santos, João Adelino Faria apresenta a emissão especial de duas horas do ‘Telejornal’, que terá conversas com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o pensador basco, Daniel Innerarity.