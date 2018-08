Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores pedem auditoria às contas da RTP

RTP regista prejuízos com Eurovisão (4 milhões) e Mundial (5,6 milhões).

Por Duarte Faria | 01:30

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP está preocupada com as contas da empresa pública de rádio e televisão e pediu ao conselho de administração (CA) uma auditoria urgente.



Ao que o CM apurou, esta exigência foi feita na última reunião entre a CT e o CA, na semana passada. Os trabalhadores estão preocupados com a possibilidade de a RTP enfrentar fortes dificuldades financeiras, o que poderá afetar o seu futuro.



A CT está preocupada, sobretudo, com os gastos extraordinários feitos pela RTP este ano, nomeadamente com o Festival da Eurovisão - que terá tido um custo de cerca de 20 milhões de euros, sendo que, destes, 4 milhões foram prejuízo - e com o Mundial de Futebol - custou 12,6 milhões mas só gerou 7 milhões de receitas, resultando num prejuízo de 5,6 milhões.



Na ata da reunião, a que o CM teve acesso, é dito que o CA se mostrou "tranquilo" com as contas, embora tenha acrescentado que "a situação do presente ano é muito complicada e que o orçamento é apertado e terá de ser gerido com rigor depois do investimento na realização" da Eurovisão e do Mundial.



Questionada pelo CM sobre se tenciona avançar com uma auditoria, a administração da RTP não se quis pronunciar.



Recorde-se que o Conselho de Opinião já tinha manifestado preocupação e também pediu a realização de uma auditoria.



Sobre a integração dos trabalhadores precários, a administração liderada por Gonçalo Reis disse "não poder responder de momento".