RTP planeia gastar 1,2 milhões de euros em luzes

Objetivo é substituir o sistema de iluminação na área de produção adquirido em 2007.

Por Hugo Real | 01:30

O grupo RTP prevê gastar ao longo dos próximos anos mais de 1,2 milhões de euros na "substituição dos sistemas de iluminação adquiridos em 2007" para a sua área de produção.



No seu plano de atividades para 2018, a que o CM teve acesso, a empresa revela que "espera que a evolução de preços e tecnologia na área de iluminação por led’s esteja a esta data já madura o suficiente para justificar esta transição".



O documento adianta que a aquisição será feita de forma faseada, com uma previsão de investimento de 175 mil euros já no próximo ano e de 225 mil em 2020. Os restantes 800 mil euros deverão ser gastos nos anos seguintes.



Para a área de produção televisiva , o grupo RTP prevê ainda gastar 200 mil euros em "comunicações móveis", nomeadamente "feixes e satélites (intercoms e walkie-talkies)". Também aqui os custos serão divididos no tempo: 50 mil este ano, um valor igual em 2019 e 100 mil euros no ano seguinte.



Já este ano deverá ficar concluído o investimento (num total de 32 800 euros) "num novo furo de água destinado à rega", já que o antigo se encontra "desativado". 50 mil euros é o custo previsto para o aproveitamento de um terreno na sede para criar mais lugares de estacionamento, ao mesmo tempo que se cria uma zona de "lazer" para "utilização desportiva".



Referência ainda para os quase 320 mil euros necessários para a "reformulação" das duas portarias na sede da empresa pública, em Lisboa.