A Comissão de Trabalhadores (CT) e alguns sindicatos que representam os trabalhadores da RTP vão promover uma eleição para que os funcionários da empresa pública de rádio e TV possam escolher um elemento que os represente no próximo Conselho de Administração (CA), que deverá começar a trabalhar em março, apurou o CM.





Ao, fonte próxima das organizações representantes dos funcionários da RTP explicou que “esta possibilidade está prevista na lei”, mas “nunca foi devidamente utilizada na RTP”. O objetivo é o de que os trabalhadores possam ter, no futuro, “a possibilidade de fiscalizar a atividade do CA, tendo um elemento seu no organismo, uma vez que o Conselho Geral Independente [CGI], que tem essa incumbência, não o faz e o CA nega constantemente informação relevante sobre a empresa requisitada pela Comissão de Trabalhadores”. Sindicatos e CT estão dispostos a tudo para que este objetivo se cumpra e admitem mesmo avançar com uma “batalha jurídica” caso não vejam a intenção concretizada.