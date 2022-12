O Tribunal Judicial da Comarca do Porto decidiu arquivar o processo contra o professor universitário e colunista do Correio do Manhã Paulo de Morais, interposto por Paula Amorim e Maria Fernanda Amorim, filha e viúva do empresário Américo Amorim (que morreu em julho de 2017).



O caso remonta a 17 de janeiro de 2021, data em que foi publicado no CM um artigo de opinião da autoria do presidente da Frente Cívica sob o título ‘Golpe na Galp de Matosinhos’ e que levantou acusações de difamação agravada com publicidade e calúnia e ofensa à memória de pessoa falecida.









