Tribunal sem competência para suspender administração da RTP

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa declarou esta quinta-feira ser "absolutamente incompetente" para suspender a administração da RTP, no âmbito providência cautelar colocada por Manuel Coelho da Silva.

Na decisão, a que a Lusa teve hoje acesso, o juiz declara o Tribunal Administrativo "absolutamente incompetente, em razão da matéria, para apreciar a presente ação".

No final do abril, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa tinha aceitado a providência cautelar sobre a escolha da nova administração da RTP, colocada por Manuel Coelho da Silva, que tinha apresentado candidatura à presidência da RTP e que, entretanto, voltou a ser reeleito presidente do Conselho de Opinião da estação pública.