TV paga tem novo recorde de subscritores

No final de 2019, existiam em Portugal 4,079 milhões de subscritores de televisão paga, mais 147 mil do que no ano anterior, revela o relatório da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta quinta-feira divulgado. Este número representa uma subida de 3,7% no período homólogo, mantendo a tendência de crescimento iniciada em 2014. Mais: nunca houve tantos clientes do serviço de distribuição de sinal de TV por subscrição como no final do ano passado.A taxa de penetração da TV por cabo atingiu os "87,8 assinantes por cada 100 famílias". Ou seja, em Portugal apenas 12,2% das famílias não têm acesso aos canais cabo, limitando-se à oferta da Televisão Digital Terrestre (RTP 1, RTP 2, SIC, TVI, Canal Parlamento, RTP 3 e RTP Memória).Em termos de operadores, a NOS lidera com 40,1% do total de clientes. O segundo lugar pertence à MEO (39,6%), que é seguida pela Vodafone (16,3%) e a Nowo (3,9%).A Vodafone e a MEO foram os prestadores deste serviço que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao ano anterior, tendo as suas quotas aumentado 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas do Grupo NOS (-1,1 pontos) e da NOWO (-0,4 pontos).A fibra ótica continuou a ser a principal forma de acesso a este serviço (46,9% do total de assinantes), seguida da TV por cabo (32,7%), do DTH - satélite (11,4%), e do ADSL (9,1%), tal como vem acontecendo desde o início do ano de 2018.Entre as tecnologias, a fibra ótica cresceu 17,5% entre 2018 e 2019. O cabo perdeu 0,7%, o satélite 6,9% e o ADSL recuou mais de 20%. Contas feitas, o crescimento foi de 3,7%.A Autoridade Nacional de Comunicações deixou de divulgar o total de receitas dos serviços de televisão paga nos seus relatórios, assim como o custo médio destes serviços.