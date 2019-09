86% das famílias pagam para ver TV

O número de famílias que pagam para ver televisão continua a aumentar. No final do primeiro semestre deste ano, "cerca de 86% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição", mais 0,9 pontos percentuais quando em comparação com o final do ano passado, de acordo com o relatório da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).Isto significa que são cada vez menos as famílias - em junho eram apenas 14% - que estão restritas aos canais emitidos na Televisão Digital Terrestre (TDT) - RTP 1, RTP 2, SIC, TVI, ARTV, RTP 3 e RTP Memória.Um número histórico que mantém a tendência de crescimento gradual do número de assinantes de TV por subscrição, que se acentuou desde o apagão do sinal analógico e implementação da Televisão Digital Terrestre, no início de 2012.Até junho, existiam em Portugal cerca de 4 milhões de assinantes do serviço de TV por subscrição - mais 132 mil (+3,4%) do que no mesmo período do ano passado -, ainda de acordo com a ANACOM.Em termos de operadores, a NOS continua a liderar e encerrou os primeiros seis meses deste ano com uma quota de mercado de 40,5%, sendo seguida pelo MEO (39,6%), Vodafone (15,8%) e NOWO (4%).O crescimento do serviço de TV por subscrição deveu-se, sobretudo, às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 298 mil assinantes em relação ao 1º semestre de 2018.A fibra ótica continua a ser a principal forma de acesso a este serviço (44,4% do total de assinantes), seguida do cabo (33,2%), do satélite (12%) e do ADSL (10,4%), diz a ANACOM.Apesar de liderar, a NOS perdeu 1,4 pontos percentuais de quota de mercado. A NOWO desceu 0,4 pontos. MEO e Vodafone ganharam 0,7 e 1,1 pontos, respetivamente, face ao período homólogo. O regulador já não revela as receitas obtidas.