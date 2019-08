Mudanças na TDT vão obrigar a sintonização

Está instalada a polémica entre a Altice e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Alexandre Fonseca, presidente da dona do MEO, classifica de "bomba-relógio" o que acontecerá com a Televisão Digital Terrestre (TDT) nos próximos meses.É que, com a introdução do 5G (próxima geração de telecomunicação móvel) em Portugal será preciso libertar a faixa dos 700 MHz (megahertz), o que obrigará a mudanças na sintonização da TDT. Ou seja, os utilizadores desta tecnologia, cerca de meio milhão, na maioria do Interior do País e com baixa literacia digital, correm o risco de ficar sem televisão se não forem aos descodificadores e sintonizarem os canais manualmente. Alexandre Fonseca garante que metade não o sabe fazer."Estamos a falar de uma franja da população que não é despiciente. O regulador já disse alguma coisa sobre o que vai acontecer? Quando é que isto acontece?", questiona o presidente-executivo da Altice.sabe que o início deste processo está previsto para o último trimestre deste ano. "A Anacom tem um calendário e tudo indica que o vai cumprir. Quando chegar o momento será prestada a informação e dado o apoio necessário neste processo. Não há razão para alarme", afirmou aofonte da Anacom.O regulador garante que não será necessário "comprar novos equipamentos ou reorientar antenas" e que as medidas adotadas têm como objetivo "descomplicar e não atribuir custos" aos utilizadores.