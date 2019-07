TVI assegura Fernanda Serrano para o lugar de Fátima Lopes

A aposta de Fernanda Serrano nas tardes da TVI é para continuar. A confirmação foi dada por Bruno Santos, diretor de Programas da estação de Queluz de Baixo: "A nossa ideia é, sempre que possível, colocá-la [Fernanda] a apresentar o ‘A Tarde é Sua’."A atriz voltou a assumir a condução do talk show do quarto canal na segunda-feira, 8 de julho, substituindo assim Fátima Lopes, e as audiências subiram consideravelmente.O formato liderou durante toda a primeira parte da emissão, perdendo apenas para Júlia Pinheiro na segunda. De acordo com a responsável de comunicação da TVI, a aposta aconteceu de forma rápida."Precisamos sempre de alguém que possa substituir a Fátima. Ela terá de gozar as suas férias e de resolver outros assuntos e não conseguirá assegurar todas as emissões", começou por explicar aoHelena Forjaz, sublinhando que a aposta em caras do canal para formatos de entretenimento não é de agora."Por norma, as substituições da Fátima eram feitas pela Leonor Poeiras ou pela Ana Sofia Martins, mas elas estavam indisponíveis e foi preciso arranjar alguém que fosse ao encontro desta necessidade. Elegemos a Fernanda, como já elegemos a Rita Pereira e o Pedro Teixeira para outros programas."A estrela da ficção da TVI diz, em exclusivo ao, estar grata pela confiança que os responsáveis do canal estão a depositar nela: "Gostei da oportunidade. Sei que foi proposta pensada não só pela estação, mas também pela Fátima."