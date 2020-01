TVI bate SIC e agarra Ljubomir mais um ano

Ljubomir Stanisic vai continuar na TVI.Apesar do assédio do diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira - que lhe ofereceu um contrato milionário para que mudasse de estação -, o chef jugoslavo chegou a acordo para fazer mais uma temporada do formato ‘Pesadelo na Cozinha’ na estação de Queluz de Baixo.O novo diretor de programas da TVI, Nuno Santos, reuniu-se em Lisboa com Ljubomir e os dois chegaram a um entendimento: o chef vai gravar mais 12 episódios de ‘Pesadelo na Cozinha’ (a produção da quarta temporada arranca nos próximos meses pelo País), de acordo com a revista ‘TV Guia’.Ao que oapurou, Ljubomir deverá continuar a ganhar em linha com o anterior contrato: 3 mil euros por episódio gravado.A estreia das novas aventuras do famoso chef em restaurantes a precisar de salvação está prevista para setembro ou, o mais tardar, outubro. A atual temporada, emitida desde dezembro, chega ao fim no próximo dia 26.‘Pesadelo na Cozinha’ é, atualmente, o programa de maior sucesso de audiências do canal de Queluz de Baixo - vence toda a concorrência ao domingo, com uma média de mais de 1,3 milhões de espectadores.Recorde-se que Ljubomir Stanisic já admitiu ter recebido propostas da concorrência: "Há propostas do Daniel Oliveira, da SIC, da RTP, da TVI, de todo o lado, mas a minha vida é a cozinha, não é a televisão. Por isso, não faço p**a de ideia o que vou decidir. Não estou sequer nesse dilema", afirmou em junho.