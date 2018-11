Estação vai apostar, afinal, em 'Dança com as Estrelas', de Rita Pereira e Pedro Teixeira.

Previsto para estrear no dia 25 de novembro, uma vez que o último episódio de 'Pesadelo na Cozinha' é transmitido no domingo, 18, a TVI voltou atrás com a sua decisão e já não vai apostar no reality show 'First Dates', cujas promoções - "estreia em breve" - chegaram a passar no ecrã. 'Dança ...