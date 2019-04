Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Última temporada de ‘A Guerra dos Tronos’ ganha versão porno

‘Game of Bones: Winter Came Everywhere’ promete sexo com dragões mas censura relação incestuosa.

Por Sónia Dias | 01:30

Numa altura em que os fãs de ‘A Guerra dos Tronos’ (’Game of Thrones’) acompanham fervorosamente os derradeiros capítulos da série da HBO (em Portugal exibida também pelo Syfy), eis que é lançada uma nova versão pornográfica da saga de George R.R. Martin.



Com o sugestivo nome de ‘Game of Bones: Winter Came Everywhere’, esta "atrevida fantasia medieval" decorre no reino de Westerass (numa alusão a Westeros) e acompanha personagens como Jon Blow (Jon Snow na série original), Areola Stark (Arya Stark), Bigfinger (Littlefinger) e Branjob (Bran Stark) na sua luta contra os White Wankers (White Walkers).



O filme, produzido pela WoodRocket em parceria com o site PornHub, promete "sexo hardcore com dragões, pessoas disfarçadas de dildos, masturbação de White Walkers, penetração real e genitália gigante".



Curiosamente, a paixão incestuosa entre Daenerys Targaryen e Jon Snow, que nesta 8ª temporada descobrem ser tia e sobrinho, foi censurada para não ferir suscetibilidades, à semelhança do que aconteceu na primeira versão para adultos - ‘Game of Bones: Winter is Cumming’ (2013) - com a relação entre os irmãos Cersei e Jaime Lannister.



Na altura, R.R. Martin chegou a comentar: "A minha história é mais suja do que a versão porno!"



‘A Guerra dos Tronos’, juntamente com ‘Os Simpsons’ e ‘The Walking Dead’, é uma das séries mais procuradas nos sites de pornografia.