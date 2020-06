"Vais fazer uma falta muito grande": Colega de Pedro Lima revela último encontro com o ator

A morte de Pedro Lima deixou todos os colegas, familiares e amigos em choque. A atriz Catarina Rebelo, Joana na novela 'Amar Demais' da TVI, deixou uma mensagem nas redes sociais onde se mostrou chocada com a notícia da morte do "pai da ficção".Catarina revelou que o último encontro com Pedro Lima foi esta sexta-feira, 19 de junho, em estúdio"Pedro Lima. O meu Pedro. O meu companheiro, o meu pai da ficção, a pessoa com o coração mais puro e bonito. Ainda ontem estive contigo na sala de atores, ainda ontem combinamos jantar. Não me conformo de todo. Só quero deixar a minha palavra de apoio e carinho à família dele. E que me vais fazer uma falta muito grande. Obrigada por tudo o que nos deste, Portugal não vai ser o mesmo. Não consigo escrever mais", escreveu Catarina.