Venda da RTP Faro revolta trabalhadores

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP mostrou ao Conselho de Administração (CA) da empresa "a sua perplexidade pela falta de informação" sobre a alegada venda das instalações do Centro de Produção da estação pública na cidade de Faro.O imóvel inclui, além de um edifício e de uma torre de transmissão, um terreno com 20 mil metros quadrados, ladeado de prédios de habitação e situado numa das mais importantes avenidas da cidade algarvia.Num momento em que se está a concluir a fase de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Faro - o prazo termina a 8 de junho -, a CT "tomou conhecimento da visita de promotores imobiliários que, supostamente, estariam envolvidos na venda da delegação e do terreno adjacente", lê-se na ata emanada de uma reunião entre a CT e o CA, a que oteve acesso.Os representantes dos trabalhadores tiveram ainda conhecimento de que o CA estará a negociar a deslocalização dos 15 funcionários e do material técnico de rádio e televisão para instalações da Universidade do Algarve, que supostamente cederá um espaço, sendo que estas negociações, ainda sem qualquer compromisso escrito, escaparão ao conhecimento dos ministros que tutelam os destinos da RTP."A CA confirmou haver um estudo de possibilidades, sublinhando o interesse em saber o valor real do terreno (...) considerando as instalações desajustadas", lê-se no documento.