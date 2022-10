No dia em que chega mais uma plataforma de streaming a Portugal, é altura de fazer contas. Afinal, quem aceder a todos os catálogos disponíveis no mercado terá de desembolsar, todos os meses, pelo menos 83,85 euros. Com uma ampla oferta de filmes e séries da Universal, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky Studios e Peacock, a SkyShowtime está a partir desta terça-feira disponível por 4,99 euros/mês.









