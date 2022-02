Vodafone em fase de estabilização da rede e recuperação do serviço de voz fixa

A Vodafone Portugal informou que a prioridade do dia de hoje "tem sido a estabilização da sua rede e a recuperação do serviço de voz fixa", a qual tem vindo "sustentadamente a ganhar estabilidade".

A operadora de telecomunicações liderada por Mário Vaz foi alvo de um ciberataque sem precedentes na noite de segunda-feira, o qual afetou a sua rede e os seus quatro milhões de clientes.

"Dando nota do desenvolvimento dos trabalhos de restabelecimento da sua operação, a Vodafone informa que a prioridade do dia de hoje tem sido a estabilização da sua rede e a recuperação do serviço de voz fixa, que tem relevância para todos os clientes, mas em especial para os clientes empresariais", refere a empresa.

"Desde a hora de almoço que iniciámos de forma gradual o restabelecimento deste serviço, o qual tem vindo sustentadamente a ganhar estabilidade", acrescenta.