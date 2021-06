Estudo associa depressão a insuficiência renal

Uma investigação provou que pessoas com sintomas depressivos são propícias a sofrer um declínio da função renal. O estudo, publicado na revista científica Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN), avaliou 4763 participantes de nacionalidade chinesa com idades superiores a 45 anos, durante quatro anos, para investigar a relação entre sintomas de depressão e a função renal.



Em declarações à revista Newroscience, um dos responsáveis pelo estudo, Dr. Qinqin Li, afirmou que "o estudo demonstrou que sintomas depressivos elevados foram significativamente associados ao rápido declínio da função renal entre adultos com função renal normal. Estes dados fornecem algumas evidências para o diagnóstico de sintomas depressivos e intervenções psicossociais eficazes para melhorar a prevenção da Doença Renal Crónica (DRC)".



Dr. Qinqin Li acrescenta ainda que "a DRC é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, insuficiência renal e mortalidade em todo o mundo. Portanto, a identificação de fatores de risco mais modificáveis pode reduzir o enorme incómodo da doença e as complicações relacionadas, levando ao diagnóstico e prevenção precoces".

Métodos