Medicamento para doenças inflamatórias reduz eficácia da vacina contra a Covid-19

O medicamento Metotrexato, usado no tratamento de doenças inflamatórias, diminui a imunidade das vacinas contra a Covid-19. De acordo com o estudo publicado na revista Annals of Rheumatic Diseases, um terço dos pacientes que tomaram esta medicação e foram vacinados contra o novo coronavírus não conseguiram atingir a imunidade oferecida pelas vacinas.