Pessoas que "não cabem nas calças que usavam aos 21 anos" correm o risco de desenvolver diabetes

Se não couber nas calças que vestia aos 21 anos corre o risco de desenvolver diabetes tipo 2, de acordo com um dos maiores especialistas mundiais na doença. As pessoas que se encontrarem nessa condição, estão a "carregar muita gordura", apontou o professor Roy Taylor, da Universidade de Newcastle.Taylor apresentou os dados na conferência anual da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes sobre um estudo inicial que descobriu que pessoas com peso normal com diabetes tipo 2 poderiam "alcançar a remissão" ao perderem peso, noticiou o The Guardian.