Fazer melhor

A prendemos, como médicos, que tudo temos de fazer por aqueles que de nós precisam. Hoje, por Portugal, todos somos chamados a agir assim, começando pelos nossos governantes. As decisões políticas de resposta à pandemia devem ser tomadas à luz da ciência e das melhores práticas internacionais. Mais, Portugal deve comparar-se com os melhores na busca de soluções, ao invés de olhar para os piores para encontrar conforto sobre as nossas falhas.Devemos ambicionar ser uma ‘Dinamarca’ ou ‘Coreia do Sul’ em vez de ficarmos rendidos a repetirmos os erros de uma ‘Espanha’ ou ‘Itália’. Então, o que devemos fazer? Perdido o tempo do verão, não temos outra opção que não seja atuar agora simultaneamente em dois eixos, na resposta de emergência e na resposta de planeamento. É urgente testar, identificar e isolar todos os que estão positivos e casos suspeitos com quem estiveram em contacto, em menos de 24 horas.