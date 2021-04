Apetite sexual: Despertar o desejo através dos alimentos

Associar o prazer da comida com o prazer do sexo é uma ambição antiga do Homem, que desde sempre procurou na Natureza alimentos que ajudassem a estimular a líbido. A crença na existência de comida afrodisíaca é transversal: os maias e os astecas, bem como os gregos e os romanos, acreditavam no poder de certos alimentos para provocar excitação sexual. A referência mais antiga a um afrodisíaco chega-nos do antigo Egito, onde se consumia pó de pénis de crocodilo, com a fé de que isso deixava homens e mulheres mais predispostos ao ato sexual. Segundo a nutricionista Ana Rita Lopes, coordenadora da unidade de nutrição clínica do Hospital Lusíadas Lisboa, “ao longo da História têm sido vários os alimentos considerados afrodisíacos, desde especiarias como o açafrão a alimentos que supostamente têm parecenças com os órgãos genitais masculinos e femininos, como os espargos ou as ostras”. No caso das ostras, a ciência encontra mesmo uma ligação entre estes moluscos e o sexo, pois “contêm grandes quantidades de zinco, um mineral importante para a produção de testosterona e para a contagem do esperma, fatores essenciais para a fertilidade masculina”, acrescenta a especialista. No entanto, alerta Ana Rita Lopes, “não existe evidência científica que comprove o efeito dos alimentos ou as substâncias afrodisíacas sobre a libido humana”.