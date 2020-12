Todos partilhamos o desejo de poder voltar a usufruir das coisas simples da vida. Podermos abraçar quem amamos, convivermos sem distanciamentos ou máscaras, e desfrutarmos de jantares pela noite fora com amigos e família. No Natal deste ano viveremos o culminar das restrições vividas durante meses. As máscaras, o álcool-gel e o distanciamento farão parte de um convívio que forçosamente será limitado a poucas pessoas. Perdemos uma noite de convívio tradicional este ano para conquistar muitos mais encontros com os nossos entes queridos nos anos que virão.Ninguém quer expor um seu familiar a um risco desnecessário. A verdade é que o efeito protetor das prometidas vacinas contra a Covid-19 não será alcançado antes do verão. Até atingirmos uma cobertura de imunidade de 70% da população, somos forçados a continuar os esforços. Infelizmente, neste momento tão crítico, somos confrontados com mensagens de indefinição por parte do Governo. Resumidamente, estamos entregues a nós próprios. Tal como na primeira vaga, teremos de ser nós portugueses a assumir a responsabilidade de evitar uma nova vaga de casos no início de 2021.