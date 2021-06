Depressão na gravidez afeta a qualidade da relação da mãe com o bebé

A depressão nas mulheres- pré-natalícia ou independente desta condição -, foi associada a uma menor qualidade de interações entre a mãe e o bebé, independentemente da depressão pós-parto, revela uma investigação feita pelo Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College de Londres, no Reino Unido.



Esta é a primeira vez que um estudo se dedica a compreender a influência do transtorno depressivo diagnosticado em grávidas. A investigação concluiu que a depressão pré-natalícia, clinicamente confirmada, pode ter profundas consequências na interação entre a mãe e o bebé.

Esta investigação, publicada na revista Medical Xpress, baseou-se na análise da qualidade das interações entre a progenitora e o bebé às oito semanas e após 12 meses de nascimento. A amostra teve como base 131 mulheres grávidas na vigésima quinta semana de gestação saudável, das quais 51 não apresentavam diagnósticos de doença mental, 52 tinham transtorno depressivo no período de gestação e 28 tinham histórico de transtorno depressivo.