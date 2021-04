Lágrimas contêm novo coronavírus. Saiba que cuidados deve ter com os olhos para evitar contágio

Tocar com as mãos infetadas nos olhos pode ser uma forma de contrair o coronavírus que provoca a Covid-19 e, por isso, desde o início que os especialistas em saúde pública nos recomendam que não o façamos. Mas os olhos podem também ajudar a disseminar o vírus no corpo humano, assegura o oftalmologista Eugénio Leite."A superfície ocular e o sistema lacrimal podem disseminar o vírus no corpo, através da via lacrimal, e atingir a via área superior", explica o médico."Ainda que a transmissão do Sars-CoV-2 se faça prioritariamente por gotículas através da via respiratória e presentes na via área inferior, foram detetadas noutros tecidos e secreções, e doentes de Covid-19 apresentam, embora em pequena percentagem, a presença de secreções conjuntivas positivas para partículas virais", garante o especialista, apoiado em várias investigações, incluindo um estudo retrospetivo realizado em Wuhan, na China, aquando do início da pandemia.