Traição emocional durante pandemia é perigo à espreita nas redes sociais

Na vida familiar e conjugal o confinamento tem dois lados: o bom e o mau. Do lado bom há o reforço de laços afetivos, do lado mau há um desgaste de algumas relações.





“Há casais que têm tido agradáveis surpresas com o confinamento, criam mais cumplicidade, vivem mais o ‘nós’, percebem o quanto são úteis e importantes um para o outro e como equipa conseguem enfrentar todos os problemas, como a pandemia”, explica aoJosé Carlos Garrucho, psicólogo clínico e terapeuta familiar e do casal. No outro lado da moeda está o medo criado por algo que não se vê.“O vírus é ultramicroscópico, uma entidade fantasmática. É uma ameaça, temos de nos defender dele pois é potencialmente catastrófico. É um fator de stress permanente, desgasta muito as relações, pois há alterações dos rituais e das relações pessoais”, refere.