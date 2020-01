Joanetes provocam dor ao caminhar e alterações nas articulações dos pés

SINTOMAS

PREVENÇÃO

Os joanetes são a denominação popular de uma alteração anatómica referida pela comunidade médica como ‘hallux valgo’. É atualmente uma das patologias mais comuns nos pés dos adultos.Esta alteração anatómica é "causada pelo desvio do dedo grande do pé para dentro, que por sua vez empurra o primeiro osso metatarso para fora", explica Franz Boensch, médico cirurgião na clínica Paincare, em Lisboa.Os joanetes podem surgir por diversos motivos, desde fatores biomecânicos, genéticos e até mesmo hormonais. "Aparecem muitas vezes associados a pés planos e pela flexibilidade excessiva dos ligamentos do antepé. O uso de calçado desadequado pode agravar a doença e, por isso, são geralmente as mulheres quem mais sofre com este problema", acrescenta.Existem também outros fatores que podem contribuir para que esta deformação ocorra, nomeadamente "as doenças autoimunes e metabólicas como a artrite reumatoide ou doenças neurológicas", acrescentou Franz Boensch.Mas o mais grave é que a deformidade óssea nos pés pode também originar outros problemas igualmente dolorosos e complexos: "Devido à dor, as pessoas começam a andar de uma forma diferente para tentar compensar. Isto leva ao aparecimento de outros problemas nos pés, joelhos, ancas e coluna", adverte o médico.Embora existam algumas formas de aliviar a dor, a única solução definitiva é a cirurgia.Anita Gonçalves sofria desde os 16 anos. "Tinha vergonha de usar sandálias. As dores nos pés e na coluna eram intensas e os joelhos entortavam", conta. Foi operada, ganhou uns "pés novos". "Agora até já posso dançar".A única cura definitiva para os joanetes é a intervenção cirúrgica. "São feitas em ambulatório, com anestesia local, através de um corte pequeno, com cerca de seis centímetros ou menos. Não há pontos visíveis da sutura. A intervenção em si demora entre 30 a 90 minutos", explica Franz W. Boensch. Depois da cirurgia, as sessões de fisioterapia são fundamentais e obrigatórias para quem realiza a intervenção. "O objetivo é reduzir o inchaço pós-operatório e manter a flexibilidade das articulações operadas", explica o cirurgião.O primeiro sintoma costuma ser estético: a inclinação anormal do osso do dedo grande do pé em direção aos outros dedos.A pele sobre o joanete pode ficar vermelha, sensível e provocar dor que, em alguns pacientes pode ser muita intensa.Devido ao contacto com os sapatos, a saliência óssea pode desenvolver calosidades e tornar-se ainda mais inestética.A dor é sentida sobretudo na marcha, pelo que os pacientes começam a evitar andar por períodos muito longos.Alguns pacientes relatam dores nas costas, associadas geralmente à postura incorreta que adquirem por causa da dor.Quem sofre de joanetes sente dificuldade em encontrar sapatos que sirvam corretamente.Os joanetes podem inflamar, sendo nesta altura que mais causam dor. A inflamação pode ser intermitente.Usar saltos e sapatos bicudos causa joanetes. Prefira sapatos mais baixos e confortáveis.Sobretudo na praia ou na relva, fortalece o pé e as articulações, prevenindo o problema.Algumas palmilhas especiais evitam que o osso inflame e provoque a deformação típica.O uso de ‘almofadinhas’ - à venda em farmácias - combate a dor, evita a formação de calos e trava o agravamento do problema.Este é, maioritariamente, um problema hereditário. Se os seus pais têm joanetes, evite sapatos muito apertados e vigie o pé com regularidade.