Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dos EUA à Zambujeira, a vitória de Mishlawi no Sudoeste

Artista que nasceu nos Estados Unidos mas vive em Portugal desde os 10 anos abriu palco principal do festival.

Por Daniela Lapo | 01:30

O segundo dia de concertos no palco principal do Sudoeste abriu ao som de Mishlawi. O cantor que nasceu nos Estados Unidos mas que vive em Portugal desde os dez anos, é um dos grandes nomes do hip hop que este ano estão no festival.



O artista, de 20 anos, que é atualmente uma das revelações da música nacional, contava com muitos fãs na plateia. "Nunca o tinha visto ao vivo, mas sem dúvida que é um grande artista. A música é diferente, mas tem muito potencial", confessa ao CM Octávio Luís, de 43 anos, que veio ao festival com a filha de 14 anos, mas aproveitou a ocasião para se divertir. "Venho mais por causa dela, mas confesso que também gosto deste tipo de música".



Depois da atuação de Mishlawi, o recinto estava pronto para receber os Two Door Cinema Club e Marshmello, espetáculos que arrancaram já após o fecho desta edição. O artista mais esperado da noite era o DJ francês Snake. O músico tinha a sua atuação marcada para o início da madrugada e estava previsto tocar alguns dos êxitos mais conhecidos.



Fora do palco principal, a animação foi constante, com artistas como Isaura.



Hoje, o palco principal será inaugurado pelos Crystal Fighters. Depois é a vez de Dua Lipa. Mas os concertos mais esperados são os do rapper Lil Wayne e do DJ Martin Garrix.



Discoteca suspensa e uma roda gigante

No recinto são várias as atividades que os festivaleiros têm disponíveis. Uma delas é a discoteca suspensa que tem capacidade para 30 pessoas. A entrada é gratuita entre as 17h e a 01h.