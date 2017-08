Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 1,3 milhões visitam palácios e monumentos

Parque e Palácio da Pena foi visitado por 709 mil pessoas em seis meses.

08:32

Os sete palácios e monumentos geridos pela Parques de Sintra receberam mais 291 mil pessoas (aumento de 27%) no primeiro semestre deste ano, num total de 1,376 milhões de visitantes, dos quais 79,5% foram estrangeiros.



O Parque e Palácio da Pena foi o mais visitado, com 709 mil pessoas (subida de 34%), sendo seguido pelo Palácio de Sintra com 257 mil (igual ao ano passado) e pelo Castelo dos Mouros (235 mil, crescimento de 47%).



Segue-se o Palácio de Queluz (87 mil, mais 28%), o Parque e Palácio de Monserrate (62 mil, aumento de 27%), o Convento dos Capuchos (16 mil, subida de 7% ) e o Chalet Condessa d’Edla (10 mil, um ganho de 43%).