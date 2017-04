Museus abrem portas para visitas gratuitas

Veja que museus aderiram à iniciativa

Visitar os Jerónimos, em Lisboa? O Museu Militar do Forte de Elvas? As Ruínas de Milreu, em Faro? Hoje é possível fazê-lo gratuitamente. Estes – e muitos outros monumentos nacionais e municipais – aderiram às celebrações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e decidiram abrir as portas para que a população possa usufruir à borla daquilo que têm para dar.Com uma participação "ainda maior do que a do ano passado" – palavras de Paula Silva, diretora-geral do Património Cultural, que fala em nome dos monumentos e sítios afetos à DGPC – o dia faz-se também de atividades tão diversas como ateliês, lançamentos de livros, conferências, animações e até concertos. Quase tudo gratuito.Em Lisboa, museus como o do Oriente e o do Dinheiro associam-se às celebrações com a realização de visitas guiadas e, em Loures, o Reduto de Monte Cintra promove um "dia aberto" para conhecer o Forte de Santarém. Já o Palácio Nacional da Pena vai abrir em horário noturno e pode ser visitado gratuitamente das 20h00 à meia-–noite (com a capacidade limite de três mil pessoas).A norte, Serralves abre todos os seus espaços – desde o museu à Casa de Serralves, passando pelo parque – entre as 10h00 e as 19h00. Ao lado, assinalam-se no mapa alguns dos museus e sítios que estarão abertos hoje, sem cobrar entrada.