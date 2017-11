Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O homem que Agustina conheceu por anúncio

Alberto Luís tinha 94 anos e estava casado com Agustina Bessa-Luís desde 1945.

Por Hugo Real | 01:30

Aos 94 anos, e depois de 72 de casamento, morreu Alberto Luís, o eterno companheiro da vida e obra da escritora Agustina Bessa-Luís.



"Foi o coração que falhou", confirmou ao CM Mónica Baldaque, filha do casal. O advogado morreu no último domingo, na sua residência, no Porto, e o funeral realizou-se na Régua, na segunda-feira. A história de amor de Alberto e Agustina começou quando a escritora publicou um anúncio no extinto ‘O Primeiro de Janeiro’ à procura de uma pessoa culta com quem se corresponder.



À época, Alberto Luís era estudante de Direito em Coimbra (onde residiram até ele terminar o curso). Casaram-se a 25 de julho de 1945, na cidade Invicta, onde viviam desde 1950.



Discreto e sempre longe dos holofotes, Alberto Luís confessou em 2012 que durante décadas era ele "que batia os textos à máquina". "Era uma trabalheira", disse.



Atualmente, em parceria com a neta Lourença Baldaque, era responsável pelos livros de Agustina Bessa-Luís a publicar pela Relógio D’Água, que assumiu em 2016 a obra da autora (até àquela data sempre esteve na Guimarães Editores, que em 2010 passou a integrar o Grupo Babel).



"Acho que toda a vida o pai foi responsável pela obra da mãe", sublinhou Mónica Baldaque ao CM.



Sobre a saúde da escritora, que em 2007 sofreu um AVC, revela que, "dentro do seu quadro, está bem", com "qualidade de vida". Agustina venceu, entre outros, os prémios Camões e Vergílio Ferreira, em 2004.