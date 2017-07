Red Hot Chili Peppers tocam hoje para 20 mil pessoas

Última vez que a banda de Anthony Kiedis esteve em Portugal foi no Rock in Rio 2006.

Por Hugo Real e Ana Maria Ribeiro | 01:30

A 23ª edição do Super Bock Super Rock (SBSR) arranca hoje no Parque das Nações, em Lisboa, e os californianos Red Hot Chili Peppers são a grande atração. Com os bilhetes de 5ª feira esgotados desde dezembro de 2016, é garantido que 20 mil pessoas vão assistir, a partir da meia-noite, ao regresso de Anthony Kiedis e da sua banda a Portugal, mais de dez anos depois do último concerto, no Rock in Rio 2006.Mas a festa começa mais cedo. Logo às 17h30, o palco secundário recebe o espetáculo Alexander Search (um dos heterónimos ingleses de Fernando Pessoa), que junta Salvador Sobral ao pianista Júlio Resende.Neste primeiro dia do SBSR (que termina sábado), os festivaleiros vão poder ver treze espetáculos, mas para isso a organização aconselha a que cheguem cedo ao recinto, para não ficarem retidos nas filas de revista policial, que será exaustiva.Luís Montez, da Música no Coração, explica que a troca de bilhetes por pulseiras será feita já dentro do recinto, onde há dois contentores e 20 pessoas dedicadas a essa tarefa. Neste momento, ainda estão à venda cerca de 1500 bilhetes para sexta- feira e dois mil para sábado, mas Montez tem "a certeza" de que o festival vai esgotar."Só com os turistas, vendemos os últimos bilhetes, mas preferia que fossem os portugueses a virem, porque fazemos isto para o nosso público", disse ao