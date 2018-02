Alfa Semedo impressiona Benfica

Médio do Moreirense jogou nas águias, que têm possibilidade de fazê-lo regressar.

"Nem no tempo do Apito Dourado há memória de uma semana tão negativa (...) com decisões tão escandalosas", disse.

Alfa Semedo está a ser seguido pelo Benfica e a recompra do passe ao Moreirense está a ser equacionado entre os responsáveis encarnados, apurou oO médio defensivo guineense de apenas 20 anos, chegou esta temporada a Moreira de Cónegos proveniente precisamente da Luz. Depois de passagem pelos juniores do clube encarnado e pelo Vilafranquense (campeonato de Portugal) o jogador acabou na formação minhota onde tem sido um dos destaques.Ao último classificado da Liga já chegou uma proposta de dois milhões pelo jogador. Só que o Benfica, que cedeu Alfa ao Moreirense a título definitivo no verão, tem a possibilidade de recompra do passe.Nesse sentido a estrutura está a ponderar resgatar o jogador que tem na sua capacidade física o seu principal argumento (1,90m e 85kg). Semedo tem também evoluído muito tecnicamente nos últimos jogos.O Benfica está já no mercado à procura de uma opção para o lugar do médio sérvio Fejsa, sempre muito afectado por lesões. Não é só Alfa Semedo que está no radar para regressar à Luz. Também Pelé, jogador do Rio Ave, pode voltar ao Benfica.Igualmente neste caso as águias têm uma opção de recompra do médio defensivo de 26 anos.O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu um processo disciplinar a José Eduardo Moniz, vice-presidente e administrador do Benfica, pelas críticas às arbitragens do Tondela-Sporting e Estoril-FC Porto.