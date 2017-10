Casillas irrita nas redes sociais

Opção por José Sá frente aos alemães do RB Leipzig surpreendeu dirigentes dos dragões.

A relação com os restantes companheiros de equipa também é colocada em causa. Segundo o site espanhol, especializado em desporto, Iker só se dá no balneário com os restantes compatriotas (Iván Marcano e Óliver Torres) e pouco mais.

Iker Casillas não está a cumprir as indicações dadas por Sérgio Conceição em relação à intervenção de jogadores do FC Porto nas redes sociais. Segundo apurou o, o técnico dos dragões pediu aos futebolistas para reduzirem ao mínimo as publicações que fazem no Facebook, Twitter e Instagram, entre outros.Com a exceção do guarda-redes espanhol, de 36 anos, os restantes profissionais têm seguido as recomendações. De acordo com as fontes contactadas, Conceição já por várias vezes demonstrou o seu desagrado a Casillas. Até ao momento, com pouco êxito. Na véspera do jogo com o Leipzig, aliás, publicou uma foto no estádio com a frase "a pensar na UEFA Champions League".As mesmas fontes asseguraram, por outro lado, que o facto de Casillas ter ido para o banco de suplentes na derrota (2-3) diante do RB Leipzig, na terça-feira, "não deve estar relacionado" com a questão das redes sociais."É uma questão de convicção do treinador. Entendeu que para aquele jogo José Sá era o futebolista adequado para ocupar a posição de guarda-redes", acrescentou. Uma das fontes vincou, no entanto, que a opção por José Sá em detrimento de Casillas no embate com os alemães para a Liga dos Campeões foi uma "opção técnica" que surpreendeu os dirigentes portistas.tentou contactar Sérgio Conceição, o que não foi possível dado que não atendeu o seu telemóvel.O ordenado que o guarda-redes Iker Casillas (36 anos) aufere no FC Porto – cerca de 7 milhões de euros anuais brutos – é um dos pontos que têm provocado os maiores focos de discordância no plantel portista, avançou ontem o site espanhol Don Balón.